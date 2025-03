Aprilia, assessore Regimenti: “La criminalità non prevarrà, solidarietà ai due carabinieri feriti”

“Desidero esprimere la piena solidarietà ai due carabinieri feriti ad Aprilia. A loro vanno i miei auguri di pronta guarigione per le ferite riportate”.

Così l’assessore regionale alla Sicurezza, Luisa Regimenti, che ha voluto manifestare vicinanza ai militari pontini coinvolti nell’attacco avvenuto nelle ultime ore ad Aprilia, dove un cittadino croato ha aperto il fuoco verso due uomini dell’arma in servizio, ferendoli agli arti inferiori.

“L’agguato – continua l’assessore – che li ha coinvolti è un atto grave che arriva al culmine di una preoccupante escalation di violenza. Lo Stato non si farà intimidire o condizionare da chi pensa di dettare legge attraverso le armi e la violenza” ha aggiunto l’assessore, sottolineando la necessità di garantire maggiore sicurezza ai cittadini di Aprilia.

“I cittadini meritano di vivere in serenità e in sicurezza e sono certa che, grazie all’operato degli inquirenti e delle forze dell’ordine, la criminalità non prevarrà. Al Commissario prefettizio, alla cittadinanza e all’Arma dei Carabinieri, che ogni giorno con grande senso del dovere garantisce il rispetto della legalità, va la nostra vicinanza e tutto il nostro sostegno”.

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nel territorio pontino, dove negli ultimi mesi si sono registrati copiosi episodi di criminalità, dati che preoccupano le istituzioni e chiaramente la cittadinanza tutta.