Aprilia, auto con cinque giovani finisce nel fossato: tutti feriti

Brutto incidente nella tarda serata di ieri ad Aprilia. Intorno alle 23, una Peugeot con a bordo cinque giovani è uscita improvvisamente di strada lungo via Carano, terminando la sua corsa in un fossato a bordo carreggiata.

A bordo del veicolo c’erano tre ragazzi e due ragazze, tutti rimasti feriti nell’impatto. Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, che hanno estratto i giovani dall’auto incidentata e provveduto ai primi soccorsi.

Tutti gli occupanti sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Le loro condizioni non sarebbero gravi, ma la dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle forze dell’ordine.