Aprilia, auto contro bici: un morto in via Carano

Un uomo di 69 anni ha perso la vita in seguito a un tragico incidente mentre era in bicicletta in via Carano, ad Aprilia. E’ stato investito da un’auto. Gravi ferite anche per il 45 enne conducente del veicolo, che si è ribaltato. E’ stato trasportato d’urgenza in eliambulanza all’ospedale San Camillo di Roma, dove è attualmente ricoverato in terapia intensiva.

I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale medico per soccorrere l’automobilista e mettere in sicurezza la zona. Al lavoro per chiarire la dinamica dell’incidente sono ora i carabinieri di Aprilia.

I carabinieri, il personale del 118 e i vigili del fuoco sono intervenuti sul luogo dopo l’allarme.