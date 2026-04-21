Aprilia baciata dalla fortuna: vinti 40 mila euro al Gratta e Vinci

La fortuna fa tappa fissa ad Aprilia. Nell’ultima settimana, la città è stata protagonista di ben due vincite di rilievo grazie ai Gratta e Vinci, portando nelle tasche di due ignoti vincitori un totale di 40mila euro.
Secondo quanto riportato da Agipronews, i tagliandi vincenti appartengono alle serie più popolari del concorso:
20.000 euro sono stati vinti con un biglietto “Miliardario New” presso il punto vendita di via Donato Bardi 6.
20.000 euro sono stati centrati con un “Mega Miliardario New” nell’esercizio commerciale di via dei Rutili 90.
Due colpi identici nel valore che hanno acceso la curiosità tra i residenti dei rispettivi quartieri, a caccia dell’identità dei fortunati giocatori.