Una tragedia si è consumata questo pomeriggio ad Aprilia. Un bambino di soli 2 anni è deceduto sotto gli occhi dei giovani genitori che avevano allertato i sanitari in seguito ad un malore del bimbo. Il 118, intervenuto sul posto anche con un’eliambulanza pronta a portarlo al Bambin Gesù, ha tentato di rianimarlo senza però riuscirci. Al momento non si conoscono le cause del decesso. Sul posto anche la polizia.