Aprilia, bimbo colpito da un mezzo in manovra: arriva l’eliambulanza

Attimi di terrore poco dopo le 17 di oggi a Campoverde. Nel parcheggio dell’area fiere un bambino di soli 8 anni è stato infatti vittima di un incidente. Il piccolo è stato infatti colpito da un pickup che stava effettuando una manovra. Immediati i soccorsi di Protezione Civile e 118 che ha ritenuto necessario l’intervento dell’eliambulanza. Il bimbo è stato infatti trasportato a Roma, in ospedale, per escludere complicazioni, nonostante le sue condizioni non sono parse gravi. Lo shock per l’accaduto ha invece travolto il conducente del mezzo che è stato trasportato alla clinica Città di Aprilia dopo aver perso i sensi.