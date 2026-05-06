Aprilia, blitz antidroga dei carabinieri: arrestata una 39enne

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti nel territorio di Aprilia. Nella serata di ieri, i carabinieri della sezione operativa del Reparto Territoriale, supportati dai militari della locale stazione, hanno tratto in arresto una donna di 39 anni, già nota alle forze dell’ordine.

L’operazione è scattata nell’ambito di un servizio mirato alla prevenzione e repressione del traffico di droga. Durante la perquisizione, che ha interessato sia la persona che il domicilio della donna, i militari hanno rinvenuto un variegato “assortimento” di sostanze:

34 grammi tra cocaina e crack;

3,6 grammi di hashish;

Materiale per il confezionamento delle dosi;

230 euro in contanti, sequestrati in quanto ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Tutto il materiale e il denaro sono stati posti sotto sequestro. La droga sarà ora inviata ai laboratori per le analisi tecniche di rito. La 39enne dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.