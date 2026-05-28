Aprilia, blitz nel parco di via Basilicata: arrestati due pusher

Cinquanta dosi di cocaina pronte allo smercio, contanti e due spacciatori in manette. È questo il bilancio del blitz fulmineo scattato ieri nel parco di via Basilicata ad Aprilia, dove gli agenti del Commissariato locale hanno arrestato due uomini, entrambi già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è nata dai servizi di appostamento e monitoraggio che la Polizia stava conducendo da giorni nell’area verde, una zona finita nel mirino degli investigatori a seguito delle numerose e dettagliate segnalazioni da parte dei residenti, preoccupati per il continuo viavai a qualsiasi ora del giorno. I poliziotti, posizionati in punti strategici, hanno osservato i due muoversi con atteggiamento guardingo all’interno del parco, accogliendo i diversi “clienti” che si avvicinavano per scambi rapidi. Una volta raccolti elementi sufficienti, gli agenti sono usciti allo scoperto bloccando la coppia.

La successiva perquisizione ha confermato i sospetti. I due nascondevano 49 involucri di cocaina, per un peso totale di circa 26 grammi, oltre a denaro contante ritenuto il guadagno dell’attività illecita e due telefoni cellulari usati per gestire gli appuntamenti. Il controllo è stato poi esteso alle abitazioni dei due arrestati, dove sono stati recuperati ulteriori elementi utili all’indagine. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, i due sono stati trasferiti nelle camere di sicurezza della Questura di Latina in attesa del rito direttissimo.