Aprilia, bloccata l’esportazione di falso olio extra vergine di oliva

Fermata l’esportazione in Asia di falso olio extra vergine di oliva per un valore di 60mila euro, dai funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Gaeta tramite la Sezione Operativa Territoriale di Aprilia.

Il rappresentante legale della società esportatrice è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, per aver tentato di esportare un carico di olio extra vergine di oliva in un paese asiatico, il cui dopo le analisi effettuate al Laboratorio Chimico di Roma dell’Agenzia e da altri enti accreditati, è stato accertato che il prodotto era olio di oliva vergine e non quello dichiarato sull’etichetta di esportazione.