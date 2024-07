Aprilia, bloccate 1.500 paia di scarpe antinfortunistiche

Ad Aprilia è stato effettuato un fermo amministrativo di 1.536 paia di calzature di sicurezza. I funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Gaeta – SOT di Aprilia, in collaborazione con il Ministero del Lavoro – Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, in eseguito ad una attività di controllo all’importazione, hanno sbloccato 1.536 paia di calzature di sicurezza.

Il fermo si è reso necessario in quanto le calzature non riportavano l’etichettatura prevista dalla norma di riferimento. Il Ministero ha autorizzato, sotto controllo doganale, la società importatrice a procedere con le misure correttive per rendere il prodotto conforme alla normativa vigente.