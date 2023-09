Aprilia Books & Comics, arriva la seconda edizione

Il 22, 23 e 24 settembre dalle 10 alle 23 presso il Focarile di Aprilia si terrà la seconda edizione di Aprilia Books & Comics sotto la direzione artistica di Remigio Messina, art director dello studio di animazione Officina Animata promotrice e anche casa editrice dell’evento.

Quando ho cominciato questa avventura, l’ho fatto con la viva convinzione che anche questo territorio potesse essere fermento di arte, cultura e fantasia ma l’ho fatto anche con la consapevolezza che essere vicini ad una città enorme come Roma, potesse in qualche modo avvilirci. Cercare confronto con Roma e le sue grandi iniziative, di cui molte storiche, non è cosa da sottovalutare. Ma voi tanto sapete ciò che si dice dell’insetto Bombo e sul fatto che aerodinamicamente non potrebbe volare, ma siccome lui non lo sa, vola lo stesso, no? Ecco, io ho fatto finta di essere il Bombo e ignorando le regole del creare un comics vicino a Roma ed al suo fantastico Romics, ho realizzato lo stesso il mio evento, quest’anno giunto alla sua seconda edizione e che edizione! Tutto questo nasce con enorme passione ma nonostante il Ministero della Cultura, la Regione Lazio ed il Comune di Aprilia ci appoggino con i loro patrocini, questa è un’iniziativa tutta privata – dichiara Messina.

Saranno tre giornate ricche di contenuti e di ospiti illustri: Alex Bertani, Direttore Editoriale di “Topolino”; Luca Raffaelli, guru della scritture e del giornalismo docente di Animazione cartoonistica e protagonista di festival di settore e testate storiche e poi ancora Claretta Muci, Emanuele Di Giorgi e davvero tanti, tantissimi fumettisti di grande levatura come Giorgio Di Vita, Marco Gervasio, Mauro Talarico, Fabio Mantovani. Fumettisti che fanno sognare milioni di lettori. Da Topolino a Dylan Dog, da Batman e Spiderman ai Manga passando da “Cuori Grassi” di un fortissimo Mauro Talarico.

Saranno presenti, inoltre, professionisti del doppiaggio cinematografico come la fantastica attrice e regista Marzia Dal Fabbro. Professionisti della scrittura, animatori di cartoni animati e persino un grandissimo produttore e manager musicale, Gigi Caiola. Caiola ha lavorato con artisti di fama internazionale producendo dischi e spettacoli straordinari e per più di 18 anni ha lavorato fianco a fianco con il grande Ennio Morricone. Al dire il vero, Caiola, non sarà l’unico grande produttore musicale presente, infatti, come nella prima edizione di Aprilia Books & Comics, quando nascosto da un elmetto da stormtrooper di Star Wars, si aggirava Fabio Massimo Colasanti, produttore musicale di Pino Daniele, anche per questa edizione, Colasanti, ci regalerà la sua presenza.

Altra novità di questa edizione è la presenza di ESA, la nostra Agenzia Spaziale Europea che insieme all’astronauta Luca Parmitano, ha sostenuto un progetto di inclusività editoriale realizzando, con un giovane fumettista con disabilità intellettiva, un fumetto straordinario “Fede’s SpaceToon”. Il fumetto di Federico Badessi è un piccolo viaggio nello spazio attraverso i suoi occhi, per questo è strabiliante, per questo vale la pena procurarsi una o più copie da donare ai propri cari, o a chi ancora non crede nelle potenzialità delle persone con disabilità intellettive.

Il primo giorno verrà dedicato alle scolaresche. Nel programma, infatti, Emanuele Di Giorgi, CEO di Tunué, ci racconterà cosa vuol dire essere a capo di una delle case editrici di fumetti per ragazzi più importanti d’Italia. Francesco Vacca, invece, sceneggiatore di Topolino, ci racconterà dei suoi fumetti in lingua latina. Marzia dal Fabbro ci racconterà i segreti del doppiaggio cinematografico e ci parlerà del mestiere del doppiatore.

Tra i tantissimi cosplayer presenti anche Michela Silvestri, in arte Miikhydeafening, cosplay straordinaria di talento e di splendida bellezza. Ma Miki, in questa edizione è anche una collaboratrice indispensabile, straordinaria e di grande professionalità. Insieme a lei tanti ospiti straordinari, per citarne alcuni ci sarà Starchild Props con un workshop straordinario sulla costruzione dei props per cosplayer e poi ancora una dolcissima e bella cosplayer e costumista Lenfantdeverone. I costruttori di mondi che si alterneranno tra i costumi di Star Wars e quelli di Harry Potter ed infine anche il super Michele Grella con il suo Ironman.

Alcuni alberghi del territorio hanno aderito con entusiasmo, tra questi l’Hotel San Michele e l’Hotel Enea, come sempre felici di essere protagonista nel territorio.