Aprilia, botte alla figlia e alla nipote per l’eredità di una villetta abusiva

Madre prende a bastonate la figlia. Ci sarebbero questioni di eredità alla base dell’aggressione in famiglia che si è consumata a Campoverde, nel comune di Aprilia. Una donna è stata aggredita dalla madre, che l’ha colpita con un bastone sia alle gambe e sia alla testa. Parliamo dunque di una tragedia sfiorata con la donna che è stata trasportata al pronto soccorso dell’Ospedale Città di Aprilia in codice arancione.

La vittima dell’aggressione subita, ha chiesto soccorso anche alla propria figlia, che giunta sul posto è stata a sua volta aggredita verbalmente con parole offensive e minacce, poi in seguito anche percossa sul viso da un fratello della mamma, mentre l’altro fratello e la madre, hanno cercaro di colpirla con un martello e una scopa da cucina, tutto di fronte agli occhi degli agenti del Commissariato di Cisterna, che li hanno prontamente bloccati.

La situazione difficile era già stata segnalata in diverse occasioni con denunce e interventi da parte delle forze dell’ordine. L’ultima risale a quasi un mese fa, quando una discussione degenerò con botte e minacce. In quel caso è stata la nipote a essere malmenata dalla nonna e poi in seguito minacciata e aggredita verbalmente dagli altri parenti. Tutti soggetti già noti alle forze dell’ordine.

I continui litigi derivano dall’eredità di una villetta abusiva contesa, situata a Campoverde, dove risiedono le due donne, una di 80 anni e l’altra di 60. L’abitazione totalmente priva di concessione e permessi di costruzione rilasciati dal Comune di Aprilia è stata ereditata dai 4 figli e la madre. L’immobile bifamiliare era già stato sottoposto a sequestro a seguito di una auto denuncia per abusivismo da parte della anziana donna, ma in quell’occasione il Comune non ne ordinò la demolizione.