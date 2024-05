Aprilia, botte dopo la lite in casa: denunciati tre nord-africani

Una lite per futili motivi culminata con un’aggressione ai danni di un coinquilino. E’ per questo motivo che i carabinieri del Radiomobile di Aprilia, insieme ai colleghi della Stazione di Campoverde, hanno denunciato tre nord-africani per il reato di concorso in lesioni personali aggravate.

La lite è avvenuta in un’abitazione della Periferia di Aprilia dove ad avere la peggio è stato un 50enne, connazionale e coinquilino dei tre, che ha rimediato la frattura di una costola e la lussazione della falange del terzo dito della mano sinistra. Dai primi accertamenti eseguiti dai militari sembrerebbe che il 50enne avrebbe minacciato gli aggressori con un coltello da cucina e i tre nel tentativo di disarmarlo hanno dato vita all’aggressione.