Aprilia, botte e insulti alla moglie davanti alla Polizia: arrestato

Una violenta lite in famiglia è sfociata ieri nell’arresto in flagranza di un cittadino di nazionalità rumena, residente ad Aprilia, accusato di maltrattamenti contro familiari o conviventi. L’intervento tempestivo degli agenti del Commissariato di Aprilia ha evitato conseguenze ancora più gravi per la compagna dell’uomo, trovata in casa con evidenti segni di percosse. L’allarme è scattato grazie a una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112, che segnalava un duro scontro verbale all’interno di un appartamento della zona. Quando gli agenti del Commissariato di Aprilia sono arrivati sul posto, le urla provenienti dall’abitazione erano ancora chiaramente udibili dall’esterno.

Una volta entrati, la situazione si è subito rivelata critica. L’uomo, visibilmente alterato dall’abuso di alcol, si è mostrato fin da subito ostile nei confronti delle forze dell’ordine. Il suo atteggiamento è diventato rapidamente aggressivo e minaccioso, costringendo la pattuglia a richiedere il supporto di altri equipaggi per bloccarlo in sicurezza. Nel frattempo, i poliziotti hanno prestato soccorso alla convivente. La donna presentava ecchimosi sul corpo e vistose lesioni al volto. Secondo quanto ricostruito nell’immediato, il compagno, rientrato a casa ubriaco, avrebbe prima iniziato a insultarla per poi passare alle mani, colpendola ripetutamente con calci e pugni. Anche davanti agli agenti, l’aggressore ha continuato a lanciare insulti e pesanti minacce di morte nei confronti della vittima.

Gli investigatori hanno ascoltato sul momento anche alcuni vicini di casa e residenti dello stabile. Le testimonianze hanno confermato il quadro di violenze domestiche. I testimoni hanno riferito di continue liti, urla e comportamenti molesti da parte dell’uomo, quasi sempre legati all’eccesso di alcolici. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Latina, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e trasferito direttamente in carcere, dove rimarrà in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice.