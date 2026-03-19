Aprilia, brutale aggressione in strada: 17enne con la mascella fratturata

Un pestaggio violento, avvenuto in strada e sotto gli occhi della madre. È quanto accaduto ad Aprilia, dove un ragazzo di 17 anni è stato aggredito da un giovane di 24 anni mentre stava rientrando a casa. Un episodio che ha scosso la comunità e riporta al centro dell’attenzione il tema della violenza tra giovani.

Secondo quanto ricostruito, l’aggressione sarebbe avvenuta al culmine di un diverbio. Il 24enne avrebbe colpito il minorenne con estrema violenza, sferrando pugni al volto fino a provocargli la frattura della mascella. Un’escalation improvvisa e brutale, consumata in pochi istanti ma con conseguenze pesantissime.

Immediato l’intervento dei soccorsi: il 17enne è stato trasportato in ospedale, dove i medici hanno riscontrato lesioni serie tali da rendere necessario un intervento chirurgico. Le sue condizioni, pur non essendo considerate in pericolo di vita, restano delicate.

Sull’episodio indagano le forze dell’ordine, che stanno ricostruendo con precisione la dinamica dei fatti e le responsabilità. L’aggressore, al momento, risulterebbe denunciato.

A rendere ancora più forte l’impatto della vicenda è la presenza della madre del ragazzo durante l’aggressione. La donna avrebbe assistito impotente alla scena, chiedendo giustizia per quanto accaduto al figlio.