Aprilia, cambio in giunta: Fanucci nuovo assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione

È ufficiale il cambio all’interno della Giunta che guida l’Amministrazione apriliana. Gianluca Fanucci prende il posto di Elvis Martino come nuovo assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione.

La sostituzione è frutto di una specifica richiesta avanzata nei giorni scorsi dalla lista Rete dei Cittadini per Aprilia, con l’intenzione di dar spazio ad una delle figure storiche del movimento politico ed intensificare il lavoro con le associazioni cittadine e gli istituti scolastici apriliani, già avviato da Martino.

Classe 1980, commerciante, Fanucci è segretario della Rete dei Cittadini per Aprilia dal 2018. A lui, il sindaco ha conferito le deleghe alla Pubblica istruzione, alla Cultura, alle Politiche giovanili, all’informatizzazione dei servizi al cittadino e alla Pace.

“A Gianluca, oltre al consueto benvenuto, rivolgo i miei migliori auguri per un buon lavoro – aggiunge il primo cittadino – so per certo che saprà spendersi con energia per il bene della città”.

“Giunge al termine questa mia esperienza amministrativa. Il primo grazie naturalmente va al sindaco e ai colleghi di giunta per il grande lavoro di squadra svolto fin dall’inizio della consiliatura. Sono onorato del rapporto di stima e fiducia instaurato con ciascun dirigente scolastico con cui ho avuto l’onore di lavorare. Lascio l’incarico a testa alta, con la consapevolezza di aver profuso tutto il mio impegno per la nostra città” conclude Elvis Martino.