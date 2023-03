Aprilia, camion fugge dopo il tamponamento: una denuncia

E’ stato denunciato per aver omesso il soccorso dopo aver tamponato in modo violento una Ford Fiesta mentre era a bordo del suo camion. l fatto è avvenuto sulla Pontina, al km 27,200, all’altezza di Aprilia. La donna di 46 anni che era alla guida della sua piccola utilitaria è rimasta ferita dopo il violento urto e soccorsa dal 118. Nello stesso momento arrivava sul posto la Polizia Stradale di Aprilia che appurava che il mezzo che aveva provocato l’incidente era sparito dandosi alla fuga. Ma l’impatto era stato talmente violento da lasciare tracce della targa sulla Fiesta. Da lì gli agenti sono partiti per rintracciare l’autore del fatto che nel frattempo si era anche recato in una carrozzeria per far sparire ogni traccia del sinistro.