Aprilia, canile comunale: Aprilia Civica presenta un’interrogazione

Un’interrogazione sulla realizzazione del canile comunale ad Aprilia, è stata presentata dal gruppo Aprilia Civica, a prima firma del Consigliere Zingaretti. Obiettivo è conoscere gli impegni che l’amministrazione Principi intende assumere. Di seguito la nota stampa

“In virtù di quanto messo in piedi nella scorsa consiliatura, quando approvammo atti importanti sia per la gestione del benessere animale in generale come il regolamento comunale sulla tutela e benessere animale (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 28 novembre 2012 e modifiche) sia per la realizzazione di un canile comunale, chiediamo se l’attuale maggioranza abbia previsto programmi ed intenda impegnare risorse economiche sul tema.

Con la deliberazione di giunta numero 6 del 26/01/2023, ultima in ordine di tempo, ricordiamo che il Comune di Aprilia ha approvato l’atto di indirizzo finalizzato ad individuare, sul territorio comunale, un immobile da adibire alla realizzazione di un canile rifugio e canile sanitario.

“Vorremmo quindi capire se è intenzione dell’assessore al ramo portare avanti questo percorso, in caso di risposta positiva, quali saranno i prossimi step amministrativi per raggiungere l’obiettivo.

Questo perché il fenomeno del randagismo da un lato ed il benessere animale dall’altro rappresentano due aspetti importanti sui quali operano con dedizione quotidiana molte associazioni locali. Crediamo quindi che il meccanismo virtuoso messo in piedi in questi anni vada portato avanti e vada sviluppata un’azione graduale, in coordinamento con le Istituzioni competenti e le associazioni del settore, finalizzata alla risoluzione delle numerose criticità che ancora il territorio soffre.