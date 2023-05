Aprilia, Caporaso: “Il nuovo palazzetto è realtà “

Dopo il sopralluogo effettuato presso il nuovo Palazzetto dello Sport, in una nota la candidata sindaca della coalizione civica di Aprilia Luana Caporaso:

“Il Palazzetto dello Sport di Aprilia è ormai realtà. Il sopralluogo organizzato oggi dalla società che ha lavorato alla sua costruzione, ha mostrato chiaramente tutta la bellezza di un luogo tanto atteso dalle apriliane e dagli apriliani.

L’opera non è stata realizzata direttamente dal Comune, ma è evidente quanto il lavoro di questi anni e il dialogo costante con la società lottizzatrice dell’area, siano stati fondamentali. Il Palazzetto, ormai ultimato (anche a dispetto delle tante critiche sul “cantiere ancora aperto”), sarà a disposizione dello sport cittadino – e non solo – già tra qualche mese.

Ora è cruciale definire nel modo migliore la gestione di uno spazio così importante per la nostra città. Ho già spiegato sabato, durante il confronto con gli altri candidati, qual è la nostra intenzione al riguardo: un bando pubblico, costruito grazie alla consulenza di un esperto del settore, che consenta non solo la fruizione di questo luogo per eventi di varia tipologia, sicuramente sportivi ma non solo. Ma che permetta anche – definiti i giusti paletti e le giuste condizioni – di creare economie e sviluppo per tutto il territorio.

Il Palazzetto dello Sport sarà una delle priorità dell’inizio del mio mandato. Credo che la sua bellezza sia una bella immagine di ciò a cui la città può ambire nei prossimi anni”.