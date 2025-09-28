Aprilia, carne senza tracciabilità: nei guai la titolare di un locale

Continuano anche i controlli presso alcuni locali di Aprilia, con i NAS impegnati in due operazioni di monitoraggio che hanno rivelato delle irregolarità in due esercizi commerciali della zona.
Un 68enne è stato sanzionato con una multa di 3mila euro per mancato rispetto degli obblighi formativi del personale del suo negozio, operante nel settore street food.
Una 49enne, invece, è stata sanzionata con una multa di 1500 euro poiché la carne che vendeva (circa 15 chili) risultava priva di traccia abilità ed è stata distrutta direttamente sul posto.