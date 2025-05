Per futili motivi ha cercato di aggredire un uomo di 40 anni brandendo un cacciavite. E’ per questo motivo che i carabinieri della Stazione di Aprilia hanno denunciato un 45enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, per i reati di lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo avrebbe opposto resistenza all’arrivo dei carabinieri. Cercando di colpire l’uomo nonostante la presenza dei militari.