Aprilia, colpi d’arma da fuoco contro una palazzina: indagini in corso

Ancora spari, ancora paura ad Aprilia dove, in via Aldo Moro, sono stati esplosi 7 colpi d’arma da fuoco contro una palazzina.
I carabinieri, giunti prontamente sul posto, hanno sequestrato i bossoli rinvenuti. Non essendo state rinvenute tracce ematiche, si esclude possa essersi trattato di un agguato.
Ora i militati dell’arma indagano sull’accaduto, servendosi anche delle telecamere di sorveglianza per poter arrivare al responsabile di quello che si paventa essere l’ennesimo atto intimidatorio a cui Aprilia deve sottostare.