Aprilia, colpi di pistola contro un’ auto in via Aldo Moro

Quattro colpi di pistola contro un’auto. E’ accaduto questa mattina intorno alle 10 ad Aprilia in via Aldo Moro, la zona della città a ridosso della Statale Pontina. Bersaglio un’auto parcheggiata, verso la quale sono stati esplosi quattro colpi di pistola da un veicolo in corsa. E’ quanto è stato raccolto, in base alle testimonianze di alcuni testimoni. E’ il terzo caso di spari dall’inizio dell’anno. Indagini dei carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia, coordinato dal colonnello Paolo Guida.

Il 23 febbraio tre colpi sono stati uditi in via Lombardia, dove però non sono stati trovati bossoli od ogive a terra. Ad inizio febbraio altro episodio lungo la stessa strada, con tre proiettili che hanno raggiunto un Suv parcheggiato.