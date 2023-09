Lo hanno legato e immobilizzato per portare a termine il furto – ingente – di cavi elettrici all’interno di una nota azienda di Aprilia, in via del Genio Civile. Un gruppo di ladri ha approfittato delle tenebre per colpire, sabato notte, rendendo innocuo il custode dell’azienda che non ha potuto far altro che assistere inerme al colpo. Soltanto in un secondo momento – come riporta Latina Oggi – è riuscito a liberarsi e ad avvertire i carabinieri che adesso indagano sul fatto.