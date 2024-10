Aprilia, coltellate al marito: cinque anni di reclusione

Cinque anni di reclusione per Monica Pastore, la donna di 49 anni che nel settembre 2023 aveva accoltellato e ferito il marito al culmine di una lite famigliare. La sentenza è stata emessa dal Tribunale di Latina per i fatti avvenuti nella villetta di via Saliceti dove la donna, dopo il raptus violento, si era poi barricata in casa salvo poi cedere ai carabinieri dopo mezzora di terrore per la donna che poi venne condotta nel carcere di Rebibbia. Per il marito invece fu necessario il trasporto al San Camillo di Roma per le gravi ferite riportate all’addome.