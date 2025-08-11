Aprilia, coltello a serramanico nell’auto: denunciato un 27enne

Un 27enne tunisino è stato denunciato dai carabinieri di Aprilia per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Il giovane era stato fermato dai carabinieri nell’ambito di controlli di routine ed era apparso alle autorità in evidente stato d’agitazione. Spinti da questo suo atteggiamento, i militari dell’arma hanno provveduto ad una perquisizione al mezzo, all’interno del quale è stato rinvenuto un coltello a serramanico di 15 centimetri, con una lama di 7.

L’arma è stata sequestrata e il giovane denunciato dai carabinieri.