Aprilia, completata la bonifica dell’ordigno bellico rinvenuto a dicembre

Sono state completate oggi le operazioni di bonifica dell’ordigno bellico rinvenuto il 19 dicembre scorso presso via della Cogna, ad Aprilia.

Si tratta di una bomba americana lanciata da un aereo dell’aeronautica statunitense durante la seconda guerra mondiale, inesploso e rimasto nel sottosuolo pontino per 80 anni.

La prefettura, tramite un comunicato, rende nota la riuscita delle operazioni di desplottamento – ad opera del 21esimo Reggimento Genio Guastatori dell’esercito – avvenute in tempi record rispetto a quanto preventivato. Tutte le operazioni si sono svolte con il supporto costante del 118, dei vigili del Fuoco e della polizia locale di Priverno e Aprilia, oltre ai gestori della viabilità e delle infrastrutture essenziali.