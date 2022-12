Aprilia, Comune: approvato il nuovo Piano Industriale

L’Amministrazione Comunale di Aprilia sta portando a casa un altro importante risultato: il nuovo Piano industriale è stato approvato questa mattina in Consiglio comunale. Il documento, come ha spiegato l’amministratore Cicerani, avrà validità quinquennale, stabilizzerà quanto fatto fino ad oggi e metterà in campo nuove progettualità a vantaggio del territorio.

Dopo il bilancio stilato alla presenza dell’amministrazione unico Stefano Cicerani, dell’Assessora all’Ambiente Michela Biolcati Rinaldi e gli Assessori Luana Caporaso e Giorgio Giusfredi, sono state queste le parole del sindaco Antonio Terra durante l’incontro di fine anno con i dipendenti della Progetto ambiente: “Conti in ordine e servizi di qualità resi alla città. Un patrimonio pubblico che funziona bene frutto di scelte strategiche che stanno dando ottimi risultati. Grazie al lavoro dei dipendenti e al comportamento virtuoso dei cittadini, la nostra raccolta differenziata anche quest’anno tocca percentuali importanti che ci hanno permesso di continuare ad essere premiati tra i Comuni ricicloni. Aprilia si trova tra i top 10 della Regione Lazio e primo Comune in Provincia di Latina tra le città con più di 50 mila abitanti. La Progetto ambiente è l’esempio che il pubblico, se ben gestito e con un gioco di squadra, funziona e dà ottimi risultati. Vogliamo continuare a migliorare il servizio ed aumentare gli standard di qualità. Il bilancio del 2022 è positivo: nonostante la pandemia e la difficile congiuntura economica internazionale che stiamo attraversando, la Tari è scesa del 3% per le utenze domestiche e del 7% per quelle non domestiche. Le previsioni, inoltre, ci dicono che nel 2023 la Tari continuerà a scendere. L’azienda di via delle Valli dal punto di vista finanziario dunque è in salute e, guardando quello che succede intorno a noi, questo risultato non era affatto scontato. Voglio fare a nome mio e quelli dell’amministrazione comunale i complimenti a tuti i dipendenti. A loro ed ai loro familiari i migliori auguri di Natale”.