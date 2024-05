Aprilia, con il fucile a pompa mettono a segno due rapine

In pochi istanti si sono verificati due assalti armati, generando momenti di apprensione che fortunatamente non hanno portato a ulteriori aggressioni o violenze ingiustificate. Il bottino complessivo è stato di circa 300 euro in biglietti gratta e vinci e pacchetti di sigarette. La sera scorsa, poco prima della mezzanotte, due malviventi hanno preso di mira il ristorante Sakura lungo la via Nettunense con l’intento di razziare l’incasso della serata. Presumibilmente speravano di mettere le mani su qualche centinaio o forse anche un migliaio di euro in contanti. Sono arrivati poco prima della chiusura su un maxi scooter, probabilmente un T-Max, indossando caschi integrali e mascherando il volto. Uno dei rapinatori è entrato rapidamente brandendo un fucile, probabilmente a pompa, dirigendosi direttamente verso la cassa che, sfortunatamente per loro, si trovava vuota poiché il proprietario aveva già depositato l’intero incasso. Rimanevano solo pochi spiccioli, che il rapinatore sembra non abbia nemmeno considerato. Senza indugi, sono fuggiti nella stessa rapidità con cui erano arrivati, salendo sullo scooter guidato dal complice e facendo perdere le proprie tracce dirigendosi verso la Pontina. Il percorso dei banditi è stato individuato poiché poco dopo, forse delusi dalla mancanza di bottino, hanno deciso di tentare la sorte in un’altra attività che sapevano essere aperta dopo la mezzanotte. Hanno quindi preso di mira il bar della stazione di servizio di Campoverde, lungo la via Pontina portando via più o meno lo stesso bottino.