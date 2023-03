Aprilia, con il fucile e droga in casa: un arresto

Un fucile a canne mozze pronto a sparare e droga. L’allarme criminalità giovanile si conferma elevato nel territorio di Aprilia, con un giovane arrestato ed altri due, di cui una ragazza, denunciati. Tutti e tre del posto. Sono stati fermati dai carabinieri durante un controllo stradale. All’interno dell’auto cocaina, crack, materiale per il confezionamento della droga ed una cartuccia calibro 12. A quel punto, sulla di sospetti poi fondati, sono scattate le perquisizioni domiciliari, che nel caso di uno dei tre, un 23 enne, hanno portato a scoprire un fucile calibro 12 a “canne mozze” con matricola abrasa e 23 cartucce dello stesso calibro, oltre alla riproduzione di una pistola calibro 9X21. Per il ragazzo è stato arrestato per detenzione illegale di arma da fuoco e clandestina, mentre è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La ragazza e l’altro ragazza che erano in sua compagnia in auto, sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio e porto abusivo di munizioni.