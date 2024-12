Aprilia, con la cocaina in auto: arrestato un 45enne

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo di 45 anni del posto, già noto alle Forze di Polizia, per il reato di produzione, traffico e detenzione di sostanza stupefacente o psicotrope.

Nello specifico i militari, durante un normale controllo alla circolazione stradale, hanno fermato l’indagato che, fin da subito, ha mostrato tensione alla richiesta dei documenti da parte dei militari.

Date le circostanze, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione personale rinvenendo circa 23 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi.

In considerazione di quanto rinvenuto, i militari dell’Arma hanno esteso la perquisizione sia presso la residenza del 45enne, con esito negativo, e sia presso l’attività da lui gestita, dove veniva rinvenuta una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina occultata all’interno di un armadio in ferro.