Aprilia, con la droga e una mazza da baseball: 26enne arrestato

Sorpreso con la droga e una mazza da baseball dai carabinieri ad Aprilia. I militari hanno arrestato un ragazzo di 26 anni di origini romene all’alba di oggi, 18 agosto.

L’uomo è finito in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante la perquisizione personale e domiciliare i militari hanno trovato 11 grammi di cocaina, 2 grammi di hashish e 1 di marijuana, nonché della somma di euro 250, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Tutto è stato sequestrato, come pure, una mazza da baseball che è costata al giovane l’accusa di porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Il 26enne è stato ristretto ai domiciliari.