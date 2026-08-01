Aprilia: condannato per furto in abitazione, 54enne va ai domiciliari

Operazione dei carabinieri della stazione di Campoverde nella giornata di ieri. I militari hanno arrestato un 54enne del posto, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, in esecuzione di un ordine di espiazione pena.

L’uomo dovrà scontare la condanna in regime alternativo di detenzione domiciliare.

Il provvedimento, emesso dalla procura della repubblica presso il tribunale di Vicenza, è legato a un furto in abitazione commesso nel 2023 ad Arzignano, in provincia di Vicenza. Per quel reato, l’11 marzo 2025 il tribunale veneto aveva emesso una sentenza di condanna a 2 anni e 2 mesi di reclusione, divenuta ora esecutiva.

Al momento dell’arresto, il 54enne era peraltro già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nelle province di Roma e Latina. Rintracciato dai carabinieri ad Aprilia, è stato condotto presso la propria abitazione dove sconterà la pena residua.