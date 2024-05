Aprilia, continuano i controlli ad ‘Alto Impatto’: un arresto

Proseguono i controlli ad Alto Impatto ad Aprilia. I carabinieri del Reparto Territoriale hanno eseguito un servizio straordinario coordinato e interforze con lo scopro di garantire sicurezza e prevenzione nelle aree urbane ritenute ad alto rischio sociale e di degrado urbanistico.

Durante il controllo i militari hanno tratto in arresto un uomo che, in regime degli arresti domiciliari, è stato trovato al di fuori della propria abitazione. Sono state 123 le persone identificate mentre 109 sono stati i veicoli controllati: 3 le sanzioni al codice della strada per un totale di 496 euro e ritiro di una patente.