Aprilia, continuano i controlli interforze per contrastare il clima di criminalità

L’escalation di criminalità che ha interessato, nelle scorse settimane, la città di Aprilia, ha portato ad un’altra operazione straordinaria interforze di controllo del territorio nell’ambito dell’operazione “Alto Impatto”, finalizzata al contrasto della criminalità diffusa e al rafforzamento della sicurezza pubblica. L’operazione, pianificata in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, si è svolta sotto il coordinamento del Questore di Latina, in collaborazione con i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, per limitare e rendere nuovamente sicura una città teatro di scontri e atti intimidatori, che hanno destato preoccupazione tra i cittadini.

Le operazioni interforze hanno interessato diverse aree della città, tra cui zone degradate, luoghi di ritrovo per i giovani e aree con una maggiore presenza di cittadini stranieri. Le pattuglie della polizia di Stato, dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia locale di Aprilia hanno effettuato controlli a tappeto: sono state identificate 472 persone, di cui 110 con precedenti penali, e controllati 382 veicoli, con diverse contravvenzioni elevate dai militari per violazione al codice della strada, per un importo complessivo di 882 euro, con il sequestro di un veicolo e il ritiro di due patenti di guida.

Nel corso delle verifiche, i carabinieri hanno denunciato anche un cittadino tunisino di 44 anni, residente a Imola e già noto alle forze dell’ordine, per furto di generi alimentari del valore di circa 100 euro, sottratti da un supermercato e successivamente restituiti al legittimo proprietario, e un giovane 25enne del posto, segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti, dopo essere stato trovato in possesso di un grammo e mezzo di hashish, poi sequestrato.

Le forze dell’ordine hanno inoltre eseguito controlli mirati per individuare eventuali cittadini stranieri irregolari sul territorio, con esito negativo. Le operazioni “Alto Impatto” proseguiranno anche nelle prossime settimane, fanno sapere le forze dell’ordine, con l’obiettivo di prevenire condotte illecite attraverso un monitoraggio costante e capillare della città di Aprilia.