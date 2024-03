Procedono spediti i lavori per la realizzazione del Commissariato di Polizia ad Aprilia. Questa mattina il sindaco Lanfranco Principi e il Prefetto di Latina, il dottor Maurizio Falco hanno visitato il cantiere della struttura di via Vallelata che ospiterà il presidio di polizia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei lavori dell’opera, che verrà consegnata entro la fine dell’anno. Al sopralluogo erano presenti anche il dottor Raffaele Gargiulo, questore di Latina, l’assessore ai lavori pubblici Marco Moroni e i proprietari dello stabile che ospiterà Polizia di Stato e Polizia Stradale.

“L’arrivo del commissariato ad Aprilia- sottolinea il sindaco Lanfranco Principi – rappresenta un importante segnale di attenzione nei confronti della nostra città da parte delle istituzioni e degli organi competenti. Sarà nostra cura lavorare per garantire una maggiore accessibilità e fruibilità della struttura prescelta, affinché la stessa sia facilmente raggiungibile per automobilisti e pedoni, migliorando i percorsi pedonali e stradale e garantendo una migliore illuminazione dell’area. La volontà dell’amministrazione è come sempre quella di facilitare l’accesso ai servizi di primaria importanza per i cittadini e lo farà sfruttando nel migliore dei modi le potenzialità della struttura scelta per la sua ubicazione e per i requisiti tecnici”.