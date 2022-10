Aprilia, contributo di 10mila euro per la rassegna teatrale

La realizzazione della rassegna teatrale rappresenta un’importante strumento culturale che da tempo costituisce, oltre che una tradizione, anche un riferimento per la cittadinanza dal punto di vista sociale ed aggregativo.

Il sostegno al settore, secondo gli intendimenti dell’assessorato alla Cultura, mira ad incentivare e valorizzare la cultura e la produzione artistica.

Si concretizza con un contributo da parte dell’ente comunale di piazza Roma fino a 10 mila euro all’associazione culturale Cst-Comunicazione Spettacolo Turismo per la rassegna 2022/2023 che andrà in scena presso il Teatro Europa di via Giovanni XXIII.

“Il contributo da parte del Comune è rivolto ad incentivare la frequentazione di un luogo di produzione culturale importante come il teatro, spiega l’assessore alla cultura Gianluca Fanucci, abbiamo così impegnato dei fondi per offrire ai cittadini pacchetti abbonamento a prezzi di mercato più bassi con un’attenzione particolare alle fasce giovanili con meno di 25 anni. Dobbiamo tornare a riempire le sale, ritrovare quelle abitudini che il Covid ci ha fatto perdere. Per questo contribuire e dare un aiuto agli organizzatori e alle compagnie teatrali è un passo importante e necessario”.