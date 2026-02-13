Aprilia, controlli a tappeto in città: una segnalazione per droga

Controlli a tappeto in una città martoriata dalla malavita. Questo quanto accaduto negli ultimi giorni ad Aprilia, col rafforzamento delle attività di sorveglianza sul territorio.

In particolare, due pattuglie hanno permesso di identificare 120 persone e controllare 67 veicoli.

Nel corso dei controlli, uno dei soggetti fermati è stato trovato in possesso di quasi 3 grammi di cocaina. In assenza di ulteriori elementi e considerata la modica quantità rinvenuta, l’uomo è stato solo segnalato all’autorità amministrativa.