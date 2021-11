Aprilia, controlli sul territorio: droga, codice della strada e un arresto

I Carabinieri della stazione di Aprilia, in collaborazione con l’8° Reggimento-Lazio, ha eseguito un controllo serrato su tutto il suolo provinciale con lo scopo di prevenzione e repressione dei reati di carattere predatorio, ed in materia di sostanze stupefacenti.

Tra Aprilia, Campoverde, Cisterna di Latina, Cori e Sermoneta sono stati controllati circa 218 veicoli con 279 persone, effettuato 3 perquisizioni personali, tra cui un uomo è stato trovato in possesso di una modica quantita di hashish. Sono state poi contestate 5 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per un ammontare di 1469 euro.

Eseguito poi un provvedimento di carcerazione per uomo accusato di estorsione e maltrattamenti in famiglia commessi a marzo 2020, con una pena residua da scontare di 3 anni e 4 mesi di reclusione.

Il secondo provvedimento è la denuncia di una donna di Aprilia, sottoposta alla sorveglianza speciale, per aver violato l’obbligo di rimanere in casa tra le 22 e le 7.