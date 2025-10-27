Aprilia, coppia arrestata: in casa droga e sigarette elettroniche “truccate”

Un uomo e una donna di Aprilia sono stati arrestati dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. La scoperta è arrivata al termine di un’indagine del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Aprilia, che da tempo teneva d’occhio una rete di vendita online di sigarette elettroniche “modificate”, contenenti sostanze con effetti stupefacenti.

Durante una perquisizione nell’abitazione della 42enne, già nota alle forze dell’ordine e in precedenza denunciata per fatti simili, gli agenti della Squadra Anticrimine hanno trovato due sigarette elettroniche con la scritta “THC”, circa 29 grammi di hashish, 6 grammi di marijuana e oltre 30 grammi di una polvere bianca presumibilmente cocaina. In casa anche tutto il necessario per confezionare le dosi: ritagli di plastica, nastro isolante e sostanze da taglio.

La donna e un uomo presente nell’appartamento sono stati arrestati in flagranza di reato e, su disposizione della Procura, trasferiti nelle rispettive case circondariali.