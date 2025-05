Aprilia criminale, altri dieci colpi di pistola esplosi nella notte

Si torna a sparare ad Aprilia. A 24 ore esatte dall’ultimo episodio, quello avvenuto in via Guido Rossa dove un appartamento è stato bersagliato con 7 proiettili sparati da un’auto in corsa, altri dieci colpi di pistola sono stati uditi nella notte tra ieri e oggi in via Carroceto. Il sopralluogo effettuato questa mattina dai Carabinieri ha rilevato la presenza di dieci fori distribuiti tra la facciata di un palazzo e la serranda di un esercizio commerciale. Si indaga, intanto in città il clima continua ad essere in allarme.