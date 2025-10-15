Aprilia, denunciati due giovani: aggredito proprietario di un locale

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Aprilia hanno denunciato a piede libero due giovani di 18 e 22 anni, entrambi residenti ad Aprilia, per lesioni personali.

L’indagine è nata dalla querela presentata da un uomo di 55 anni, titolare di un circolo privato, che ha riferito di essere stato aggredito la notte del 12 ottobre. Grazie alle indagini e agli elementi raccolti, i militari hanno identificato i due responsabili.

Gli accertamenti hanno rilevato che la vittima, mentre si trovava all’interno di un noto fast food, è stata aggredita dai due ragazzi con cui aveva avuto una discussione precedente nel suo locale.