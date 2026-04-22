Aprilia, denunciati tre stranieri: avevano coltello e tubi in ferro

Controlli rafforzati sul territorio e primi risultati ad Aprilia, dove la Polizia di Stato ha denunciato tre uomini, tutti di nazionalità straniera e risultati irregolari sul territorio nazionale.

L’episodio è avvenuto durante un servizio di pattugliamento del Commissariato di Pubblica Sicurezza. Gli agenti hanno fermato un’auto con a bordo tre persone che, fin da subito, hanno mostrato un evidente stato di agitazione e non sono state in grado di esibire documenti di identità.

Gli accertamenti successivi hanno confermato la loro posizione irregolare in Italia. A quel punto è scattata la perquisizione personale e del veicolo, che ha portato al rinvenimento di diversi oggetti considerati atti ad offendere: due tubi in ferro lunghi circa un metro e un coltello da cucina con una lama di circa 14 centimetri, nascosti all’interno dell’auto.

Per i tre è scattata la denuncia in stato di libertà per porto di oggetti atti ad offendere in concorso e per violazione delle norme sull’immigrazione. Nei loro confronti sono stati inoltre avviati i procedimenti amministrativi previsti, con l’adozione dei provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale.