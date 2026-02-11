Aprilia, disturba i clienti al bar: era ai domiciliari

Nelle scorse ore i carabinieri della stazione di Aprilia hanno tratto in arresto un uomo di 34 anni del posto, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari dall’ottobre 2024.

Il provvedimento è stato eseguito in contemporanea alla misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale Ordinario di Latina Ufficio Esecuzioni Penali. L’uomo deve scontare una pena di 4 anni di reclusione, essendo stato riconosciuto colpevole dei reati di rapina, lesioni personali aggravate, detenzione illegale di armi, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, commessi nell’ottobre 2023.

In particolare il 21 ottobre 2023, a seguito di una richiesta pervenuta al 112, i carabinieri erano intervenuti presso un bar del centro cittadino. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, dopo essere entrato nell’esercizio commerciale, avrebbe minacciato il proprietario con una pistola, facendosi consegnare il telefono cellulare.

I militari giunti tempestivamente sul posto, fermarono l’indagato e, a seguito di alcune perquisizioni personali, rinvennero il telefono cellulare sottratto, oltre a due pistole.

Condotto presso il comando dei carabinieri di Aprilia per ulteriori accertamenti, l’uomo avrebbe continuato a minacciare e oltraggiare i militari operanti.

Al termine delle formalità di rito l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Latina, a disposizione dell’autorità giudiziaria.