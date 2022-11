Aprilia, domani inaugurazione dello sportello caregiver

Il Comune di Aprilia, dopo il recente tavolo tematico sulle disabilità presso l’aula consiliare Luigi Meddi, inaugurerà un punto unico di accesso dedicato al caregiver familiare alla presenza dei rappresentanti delle quattro amministrazioni comunali di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima.

Il taglio del nastro del nuovo punto denominato “il luogo del caregiver” è stato fissato per domani giovedì 3 novembre alle ore 16 e 30 in via Grecia n. 34 nel Comune di Aprilia.

Lo sportello offre: ascolto informazione ed orientamento; supporto psicologico; supporto programmato, in caso di vacanza o altro, supporto d’urgenza, in caso di difficoltà per ricovero o altro del caregiver; gruppi di auto muto aiuto; formazione.

Il servizio mira a favorire la condivisione, il confronto e la solidarietà con l’obiettivo di dare ascolto al caregiver familiare, creare una rete di volontari stabile e agire per migliorare la qualità della vita del caregiver rafforzando relazioni familiari intergenerazionali, impegnandosi ad escludere o contenere la percezione dell’isolamento e della solitudine.

“Si tratta di un servizio di qualità dedicato a chi si prende cura del proprio familiare, spiegano i delegati distrettuali, si offre un sollievo e sostegno materiale, psicologico e anche morale alle famiglie consapevoli del ruolo importante che svolgono al fianco del proprio caro”.