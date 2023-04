Aprilia, la rievocazione del passaggio di Papa Innocenzo XII

A Aprilia sesta edizione della “Rievocazione storica del passaggio di Papa Innocenzo XII (1697)” con personaggi in costumi d’epoca in corteo per le vie della città. Evento organizzato dall’ associazione “Radici di Carroceto” e la Pro Loco di Aprilia.

Domani questo importante episodio della storia del territorio riprenderà vita: un coloratissimo corteo in costume d’epoca, impreziosito dalla presenza dell’associazione Lo Scrigno, animerà le strade del centro città, tra ritmi e musica, a partire dalle 10 (partenza via dei Lauri). Si percorrerà Via dei Lauri fino a giungere in Piazza Roma, dove si terranno alcune esibizioni delle associazioni per poi riprendere il cammino e raggiungere il Parco Falcone e Borsellino dove verrà allestito il banchetto papale. (Coordinamento Ermanno Iencinella e Dora Nevi, Rievocatori: Salvatore Romano, Gianfranco Iencinella, Gianni Bernardo e Giovanni Papi).

L’evento è patrocinato dalla Regione Lazio, dalla Provincia di Latina e dal Comune di Aprilia. Nel 1697 il Pontefice volle fermarsi nei territori pontini prima di raggiungere la città di Anzio per l’inaugurazione del porto. Qui, il 22 aprile 1697, sostò per alcune ore, ospite dei principi Borghese ove fu allestito in suo onore un ricco banchetto.

Programma

Ore 10:00 – Partenza del corteo storico da via dei Lauri (angolo via Piemonte)

Ore 10:30 – Sosta in piazza Roma ed esibizione dei gruppi storici (Sbandieratori Ducato Caetani di Sermoneta, Gruppo storico Fanfara Antica Città di Paliano, Perle di Carroceto) e narrazione dell’evento storico del 1697 a cura del Teatro Finestra

Ore 11:30 – Il corteo sfilerà per le vie della città (da piazza Roma, corso Giovanni XXIII, via dei Mille) per raggiungere Parco Falcone e Borsellino

Ore 13:00 – Banchetto Papale