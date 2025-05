Aprilia, donna di 60 anni arrestata per spaccio

Ieri notte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia hanno arrestato in flagranza di reato una donna di 60 anni, residente nel luogo e già nota alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un normale controllo stradale, la donna è stata fermata mentre guidava la propria auto. Nel corso della perquisizione personale e veicolare, i militari hanno rinvenuto circa 100 grammi di hashish suddivisi in involucri, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, tutto sottoposto a sequestro. Su autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, la sostanza sarà analizzata per accertarne quantità e qualità.

Nella stessa operazione, i Carabinieri hanno segnalato alla Prefettura una ragazza di 18 anni, trovata in possesso di circa 4 grammi di hashish.