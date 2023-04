Aprilia, doppio grave incidente sulla Pontina. Sono 5 i feriti

Doppio grave incidente sulla Pontina a distanza di poche ore all’altezza di Aprilia. Questa notte alle 4 un uomo è finito addosso ad un mezzo pesante con il suo Defender finendo poi per carambolare sul new jersey fino a ribaltarsi. La macchina è stata distrutta, l’uomo estratto dalle lamiere dopo molto lavoro dei vigili del fuoco che poi lo hanno affidato alle cure dei sanitari e trasportato in codice rosso al Santa Maria Goretti.

Questa mattina invece, all’altezza di Tecnomat, un incidente ha coinvolto tre veicoli procurando quattro feriti, tra cui un bambino. Gravi le condizioni anche di una donna. I veicoli a scontrarsi sono state due utilitarie e un furgone che, a quanto pare, ha provocato il pazzesco incidente. Il mezzo di trasporto merci ha infatti colpito il guardrail dell’uscita finendo per girarsi in testacoda. Le due auto lo hanno colpito.