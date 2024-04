Aprilia, dramma della strada: muore un motociclista di 41 anni

Un tragico incidente lungo via del Genio Civile ad Aprilia ha portato alla perdita di un motociclista di 41 anni. La vittima, alla guida della motocicletta Honda, è entrata in collisione con una Toyota Auris mentre procedeva lungo la strada proveniente da Campo di Carne e diretto verso la Pontina. Gli agenti della Polizia Locale sono attualmente sul luogo dell’incidente per le indagini di rito. Un’ambulanza del 118 è intervenuta tempestivamente, con il personale medico che ha tentato disperatamente di praticare le manovre salvavita e di rianimare il motociclista. Nonostante gli sforzi, l’elicottero inviato per il trasporto d’urgenza è stato richiamato senza poter fare nulla per salvare la vita del 41enne.