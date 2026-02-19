Aprilia, droga e arma clandestina in casa: arrestato un 20enne

I carabinieri arrestano un 20enne del posto, già noto alle forze di polizia, trovato in possesso di crack, cocaina, hashish e un’arma clandestina modificata per essere offensiva. Il giovane è stato fermato nella giornata di ieri dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia, che hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare nei suoi confronti.

Durante il controllo, i Carabinieri hanno rinvenuto circa 27 grammi di crack, circa 65 grammi di cocaina e una modica quantità di hashish, oltre a circa 2,750 chilogrammi di bicarbonato, utilizzato solitamente per il taglio delle sostanze stupefacenti. Trovati anche un bilancino di precisione e 1.570 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Nel corso della perquisizione è stato inoltre sequestrato uno strumento riproducente arma con canna alterata e dotata di filettatura per silenziatore, insieme a un caricatore con una munizione, un paio di guanti e un passamontagna.

Gli ulteriori accertamenti balistici eseguiti dai Carabinieri hanno permesso di stabilire che l’arma, a seguito dell’alterazione della canna, era stata resa offensiva.

Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di arma clandestina e alterazione di arma, e tradotto presso la casa circondariale di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.